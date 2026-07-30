Стоматолог объяснил, о чём говорит зубная боль из-за холодных напитков или мороженого

Стоматолог Андрей Жук объяснил в беседе с «Чемпионатом», о чём может говорить зубная боль из-за холодных напитков или мороженого. По его словам, кратковременная реакция при контакте с холодной водой, мороженым или напитками — один из самых частых симптомов начального кариеса. Но это далеко не единственная причина.

Чувствительность также может возникать при стираемости эмали, микротрещинах, оголении корней зубов или заболеваниях дёсен. Поэтому реакция производит не холод, а зуб, который уже потерял свою естественную защиту.

«Если неприятные ощущения появляются регулярно, не стоит ограничиваться зубной пастой для чувствительных зубов. Она может временно уменьшить симптомы, но не устранит их причину», — говорит эксперт.

Чем раньше удастся установить источник боли, тем проще и менее травматичным будет лечение. Чувствительность к холодному — не повод терпеть, а повод записаться на приём к стоматологу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.