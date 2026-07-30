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Нутрициолог объяснила, почему вредно есть на ходу

Нутрициолог объяснила, почему вредно есть на ходу
Почему нельзя есть на ходу
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Нутрициолог Виктория Кострова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему нельзя есть на ходу. Пищеварение начинается не в желудке, а в голове. Вид и запах еды запускают выработку слюны и желудочного сока. Когда мы едим на бегу, этот этап выпадает. Пища приходит в желудок, который к ней не готов. В результате мы можем ощущать тяжесть, вздутие и дискомфорт даже, казалось бы, от нормальной еды.

Второй момент — сигнал насыщения. Он доходит до мозга примерно через 20 минут после начала еды. На ходу мы съедаем нужный объём за пять минут, не чувствуем сытости и добираем лишнее. Именно так формируется привычка переедать, которую человек часто не замечает.

«Наспех еда почти не пережёвывается, и работу зубов приходится выполнять желудку и кишечнику, а им она не по силам. Отличная привычка и даже правило для пищеварения и контроля веса — 10 минут за столом без телефона», — отмечает эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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