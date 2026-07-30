Врач перечислила ошибки в уходе за кожей после загара

Дерматолог-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман перечислила «Чемпионату» ошибки в уходе за кожей после загара. Одна из самых распространённых — продолжать активно загорать, когда кожа уже получила повреждение. Многие пытаются «закрепить цвет», не давая коже восстановиться. Это увеличивает нагрузку на клетки и повышает риск преждевременного старения кожи.

Ещё одна ошибка — использование агрессивного ухода сразу после солнца. Скрабы, жёсткие мочалки, спиртосодержащие средства, кислоты и другие активные компоненты могут усилить раздражение и нарушить восстановление.

Не стоит также забывать о питьевом режиме. Сухость кожи после жары связана не только с внешним уходом: недостаток жидкости в организме тоже влияет на состояние кожи.

Отдельная тема — попытки лечить настоящий солнечный ожог обычным увлажняющим кремом. Если кожа просто немного сухая после солнца, домашний уход обычно помогает. Но при выраженном повреждении нужна консультация специалиста.

«Признаки, при которых лучше не ограничиваться косметикой, — сильное покраснение, боль, появление пузырей, значительный отёк, повышение температуры, озноб, слабость. Это уже не просто реакция на солнце, а солнечный ожог, который требует медицинской оценки», — предупреждает врач.

Особенно осторожными нужно быть с детьми, людьми со светлой чувствительной кожей и пациентами с большим количеством родинок или заболеваниями кожи. У них риск негативных последствий ультрафиолета выше.

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