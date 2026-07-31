«Ночной забег» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа. К участию приглашаются все желающие. В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 2 км, 5 км и 10 км.

Расписание:

12:00 – открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов (выдачу заканчиваем за час до старта вашей дистанции);

19:00 – открытие забега;

19:40 – разминка всех дистанций;

20:00 – старт 2 км;

20:30 – старт 5 км;

21:30 – старт 10 км;

22:15 – награждение победителей всех дистанций;

23:00 – закрытие трассы.

Для участия обязательна медицинская справка-допуск.

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