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«Ночной забег» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа

«Ночной забег» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа
«Ночной забег»
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«Ночной забег» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа. К участию приглашаются все желающие. В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 2 км, 5 км и 10 км.

Расписание:

  • 12:00 – открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов (выдачу заканчиваем за час до старта вашей дистанции);
  • 19:00 – открытие забега;
  • 19:40 – разминка всех дистанций;
  • 20:00 – старт 2 км;
  • 20:30 – старт 5 км;
  • 21:30 – старт 10 км;
  • 22:15 – награждение победителей всех дистанций;
  • 23:00 – закрытие трассы.

Для участия обязательна медицинская справка-допуск.

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