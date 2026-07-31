Тверской полумарафон пройдёт 2 августа
Тверской полумарафон пройдёт 2 августа. Локация стартового городка — Театральная площадь.
В программе несколько дистанций на выбор. Участникам предлагается попробовать свои силы в забегах на 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, 500 м. Также доступна корпоративная эстафета 10х1 км.
Расписание:
- 7:00 — открытие фан-зоны и сцены;
- 8:50 — церемония открытия;
- 9:30 — старт забега на дистанцию 21,1 км;
- 9:40 — старт забега на дистанцию 5 км;
- 9:50 — старт забега на дистанцию 10 км;
- 11:10 — награждение победителей и призёров забега на 5 км;
- 11:30 — старт забега «Корпоративная эстафета 10х1 км» (эстафета);
- 11:35 — награждение победителей и призёров забега на 10 км;
- 12:20 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км;
- 13:00 — старт дистанции 1 км (от 18 лет);
- 13:15 — старт дистанции 1 км (10-17 лет);
- 13:30 — старт дистанции 500 м;
- 13:40 — награждение победителей и призёров Корпоративной эстафеты;
- 13:55 — награждение победителей и призёров забега на 1 км.
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