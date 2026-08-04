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Профессор перечислила скрытые симптомы проблем с почками

Профессор перечислила скрытые симптомы проблем с почками
Скрытые симптомы проблем с почками
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Хроническая болезнь почек на ранних стадиях часто протекает бессимптомно, что делает ее одним из самых коварных заболеваний. В беседе с «Чемпионатом» доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская объяснила, на какие сигналы организма стоит обратить внимание, чтобы не пропустить опасное состояние.

Как отметила эксперт, тесты на функцию почек (креатинин, скорость клубочковой фильтрации, анализ мочи) просты и доступны, но недостаточно часто применяются при рутинных обследованиях. Это приводит к тому, что болезнь диагностируют уже на поздних стадиях.

По мере прогрессирования недуга у пациентов появляются так называемые «кластеры» симптомов: хроническая усталость, нарушения сна, нейромышечные боли, желудочно-кишечные расстройства, а также кожный зуд. При выраженной форме врачи отмечают бледность кожи, мышечное истощение, хлопающий тремор (астериксис), изменения психического статуса.

К поздним, но явным сигналам проблем с почками относятся:

  • отёки (особенно век и нижних конечностей);
  • изменение цвета или объёма мочи;
  • появление пенистой мочи (признак протеинурии);
  • частые ночные позывы в туалет;
  • стойкое повышение артериального давления;
  • необъяснимая усталость.

При появлении этих признаков Светлана Каневская рекомендует как можно скорее пройти обследование.

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