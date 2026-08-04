Уролог рассказал, на какие заболевания может указывать частое мочеиспускание

Частое мочеиспускание — это не просто неудобство, а важный сигнал организма, который нельзя игнорировать. В беседе с «Чемпионатом» кандидат медицинских наук, врач-уролог-онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко объяснил, сколько походов в туалет считается нормой и на какие болезни может указывать учащённый режим.

По словам специалиста, здоровый взрослый человек при обычном питьевом режиме (1,5-2 л воды в день) посещает уборную четыре-восемь раз в сутки, а ночью — не более одного раза. Если вы пьёте больше чая, кофе или съели арбуз, количество увеличивается — это естественно. Однако частота выше 8-10 раз днём или более двух ночных подъёмов — уже повод насторожиться.

Врач подчёркивает, что учащённое мочеиспускание — это не болезнь, а симптом, который может указывать на целый ряд проблем.

Инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит) — особенно часто у женщин. Сопровождаются жжением, резями, иногда кровью в моче и чувством неполного опорожнения. Сахарный диабет (I и II типа) — организм пытается вывести лишнюю глюкозу, поэтому появляются жажда, сухость во рту и усталость, а человек много пьёт и, соответственно, чаще ходит в туалет. Гиперактивный мочевой пузырь — внезапные непреодолимые позывы, которые трудно сдержать, с возможным недержанием. Часто возникают после стресса, родов или в пре- и постменопаузе. Проблемы с предстательной железой (аденома простаты, простатит) — мужчины жалуются на ослабленную струю, ночные позывы и необходимость тужиться. Камни в почках или мочевом пузыре — нередко дают ложные позывы к опорожнению.

Кроме того, Михаил Странадко обратил внимание на онкологические заболевания: развитие злокачественных опухолей также может проявляться учащённым мочеиспусканием. В числе других факторов — приём мочегонных препаратов, кофеинсодержащие напитки, алкоголь, беременность (когда матка давит на мочевой пузырь), а также неврологические расстройства, сердечная или хроническая почечная недостаточность.

«В любом случае нарушения обычного режима, учащение и появление дискомфорта при мочеиспускании — это повод обратиться к специалисту, который может назначить профильное обследование. Чем быстрее выявить проблему, тем больше шансов на её успешное решение» — заключил уролог.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.