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Технолог назвала признаки опасной для здоровья черники

Технолог назвала признаки опасной для здоровья черники
Признаки опасной для здоровья черники
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Сезон черники в самом разгаре, но не вся ягода на прилавках безопасна. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с URA.RU рассказала, как отличить натуральную чернику от обработанной химикатами.

По словам эксперта, при выращивании черники используются инсектициды, фунгициды, репелленты и регуляторы роста. Однако у обработанной ягоды есть характерные признаки. Натуральная черника не бывает идеально глянцевой — её поверхность покрыта матовым сизым восковым налётом. Блестящая, «лаковая» ягода почти наверняка обработана консервантами или воском для товарного вида.

Также стоит обратить внимание на размер и цвет: плоды должны быть разного размера, слегка неправильной формы, с неравномерным оттенком от тёмно-синего до иссиня-чёрного. Красноватые бока выдают недозрелость, а идеально калиброванные «бусины» одного тона — признак фитогормонов. Спелая черника пахнет лёгкой сладостью и травой; отсутствие запаха — тревожный сигнал. При нажатии натуральная ягода мгновенно лопается и окрашивает пальцы фиолетовым соком.

Эксперт рекомендует несколько способов снизить содержание химии: замачивание в содовом растворе (чайная ложка на литр воды на 5-10 минут), кратковременное ошпаривание тёплой водой (60-70°C в течение 10-15 секунд) с последующим охлаждением в ледяной воде, а также тщательное просушивание. Мыть ягоды следует непосредственно перед употреблением — влажная черника в холодильнике быстро портится.

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