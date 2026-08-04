Диетолог назвала признаки полезного йогурта в магазине

На что обращать внимание при выборе йогурта? Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, что полезный продукт должен содержать минимум ингредиентов — только молоко и закваску, без сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок.

Диетолог подчёркивает, что надпись «натуральный» на упаковке не гарантирует качество. При выборе стоит смотреть на содержание белка — его должно быть не менее 3–4 граммов на 100 граммов продукта. Уровень сахара не должен превышать 4–5 граммов на 100 граммов. Кроме того, список ингредиентов должен быть максимально коротким.

Кованова также отметила, что йогурты с кондитерскими наполнителями — сладкими шариками, мюсли и другими добавками — по сути, являются десертом, а не кисломолочным продуктом, и не приносят той пользы, которую ожидают от йогурта.

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