15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала признаки полезного йогурта в магазине

Диетолог назвала признаки полезного йогурта в магазине
Признаки полезного йогурта в магазине
Комментарии

На что обращать внимание при выборе йогурта? Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, что полезный продукт должен содержать минимум ингредиентов — только молоко и закваску, без сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок.

Диетолог подчёркивает, что надпись «натуральный» на упаковке не гарантирует качество. При выборе стоит смотреть на содержание белка — его должно быть не менее 3–4 граммов на 100 граммов продукта. Уровень сахара не должен превышать 4–5 граммов на 100 граммов. Кроме того, список ингредиентов должен быть максимально коротким.

Кованова также отметила, что йогурты с кондитерскими наполнителями — сладкими шариками, мюсли и другими добавками — по сути, являются десертом, а не кисломолочным продуктом, и не приносят той пользы, которую ожидают от йогурта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Почему диеты не помогут стать здоровее: мнение врачей и учёных Почему диеты не помогут стать здоровее: мнение врачей и учёных
Самосаботаж мешает жить и достигать большего. Почему мы им занимаемся? Самосаботаж мешает жить и достигать большего. Почему мы им занимаемся?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android