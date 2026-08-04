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Фитнес-эксперт назвал продукты, которые снижают работоспособность

Фитнес-эксперт назвал продукты, которые снижают работоспособность
Продукты, которые снижают работоспособность
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Разница между успешным и провальным рабочим днём часто кроется не в количестве выпитого кофе, а в том, что оказалось в тарелке. Употребление сладостей и белого хлеба может серьёзно снизить работоспособность, предупредил в беседе с NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

Мозг и мышцы работают на том, что мы едим. После обеда из быстрых углеводов — сладкого и белого хлеба — уровень сахара в крови резко подскакивает, а затем стремительно падает, вызывая сонливость прямо на рабочем месте. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение сложным углеводам и белку: крупам, овощам, рыбе, мясу и яйцам. Такая еда обеспечивает стабильный уровень энергии на несколько часов, не вызывает сонливости и сохраняет ясность ума до вечера.

Отдельно Халимов остановился на кофе. Он бодрит, но берёт энергию в долг — выпитый во второй половине дня, он ухудшает качество сна, а недосып бьёт по продуктивности сильнее, чем помог утренний эспрессо. Разумная граница — первая половина дня.

Эксперт также предостерегает от пропуска приёмов пищи: работа на голодный желудок оборачивается раздражительностью, ошибками и вечерним перееданием. Кроме того, даже лёгкое обезвоживание влияет на внимание и память раньше, чем появляется чувство жажды. Стакан воды под рукой в течение дня, по мнению фитнес-эксперта, поддерживает работоспособность лучше, чем очередная чашка кофе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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