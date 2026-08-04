Диетолог рассказал об опасности молочного шоколада для здоровья

От этого десерта лучше отказаться. Частое употребление молочного шоколада может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и метаболическим нарушениям, предупредил диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, главная опасность продукта — высокая калорийность, что особенно вредно для людей, склонных к избыточному весу. Кроме того, в составе молочного шоколада содержатся вредные жиры, которые способствуют развитию гипертонии и болезней сердца. Быстрые углеводы вызывают резкие скачки сахара и выброс инсулина, что ведёт к метаболическим сбоям и проблемам с поджелудочной железой.

Диетолог напомнил, что молочный шоколад — это десерт, а не продукт для ежедневного употребления. Безопасная норма — не более 30-50 г в неделю. Людям с аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта от продукта лучше отказаться вовсе.

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