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Офтальмолог объяснила, как по глазам распознать повышенное давление

Офтальмолог объяснила, как по глазам распознать повышенное давление
Как по глазам распознать повышенное давление
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Многие привыкли считать, что офтальмолог нужен только для проверки зрения и подбора очков. Но на самом деле этот врач может заметить проблемы, о которых вы даже не подозреваете, — например, повышенное артериальное давление. Причём сделать это раньше, чем обычный тонометр на приёме у терапевта. Как это работает, в беседе с «Чемпионатом» рассказала Ангелина Казанцева — ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России.

Глазное дно — это единственное место в организме, где специалист может в прямом смысле посмотреть на кровеносные сосуды, не делая никаких разрезов. Сосуды внутри глаза — это своеобразное «зеркало» всей сосудистой системы человека. По их состоянию можно судить, что творится в сосудах головного мозга, сердца или почек.

Именно поэтому обычный осмотр глазного дна (офтальмоскопия) помогает выявить гипертонию на самых ранних стадиях, когда человек чувствует себя абсолютно здоровым и ни на что не жалуется.

Когда давление часто или резко подскакивает, сосуды в глазах начинают меняться. Опытный офтальмолог заметит это сразу. Вот главные признаки, на которые он обращает внимание:

  • сужение одних сосудов и расширение других — это говорит о том, что сосуды находятся в постоянном напряжении;
  • уплотнение стенок сосудов — при длительном повышенном давлении они теряют эластичность, становятся жёсткими, и врач видит это по изменению цвета и блеска сосудистой стенки (так называемые симптомы «медной» и «серебряной» проволоки);
  • извитость мелких сосудов — один из самых ранних сигналов, что с давлением что-то не так;
  • кровоизлияния — на поздних стадиях или при резких скачках давления могут появляться мелкие точечные кровоизлияния в сетчатку.

Самое коварное — на ранних стадиях гипертония никак не даёт о себе знать. Голова не болит, зрение не падает, ничего не беспокоит. Человек приходит к окулисту просто подобрать очки или пройти плановый осмотр, а врач видит, что с сосудами уже есть проблемы.

Врач рекомендует регулярно проходить осмотр глазного дна при наличии факторов риска: избыточный вес, курение, малоподвижность, семейная история гипертонии или диабета. При выявлении изменений офтальмолог направляет к терапевту или кардиологу.

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