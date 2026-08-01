Путешественник рассказал, сколько стоит двухнедельный велозаезд по Японии

Путешественник Тимур Акулов рассказал в интервью «Чемпионату», сколько стоит двухнедельный велозаезд по Японии. За 14 дней он проехал 913 км на велосипеде, побывал в Саппоро, Отару, Румои, Нисеко и Ёичи.

«Я сразу скажу, что можно сделать всё гораздо дешевле: останавливаться не в кемпингах, продумать своё питание и выбирать более дешёвую экипировку. Всё зависит от ваших целей и возможностей. Сэкономить есть на чём. Но можно сделать и дороже, повысив комфорт», — поделился Акулов.

Путешественник рассказал, что поездка обошлась ему примерно в 280 000 рублей с учётом экипировки и перелётов. В эту сумму не входит аренда велосипеда — Тимур ездил на своём. Он подчеркнул, что летом на основном острове, например, очень жарко, а значит, тёплый слой одежды не нужен и стоимость будет чуть ниже.

Полную версию интервью с Тимуром Акуловым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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