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Тревел-блогер рассказал, безопасно ли путешествовать по Японии на велосипеде

Тревел-блогер рассказал, безопасно ли путешествовать по Японии на велосипеде
Тимур Акулов
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Тревел-блогер Тимур Акулов рассказал в интервью «Чемпионату», безопасно ли путешествовать по Японии на велосипеде. За 14 дней он проехал 913 км, побывал в Саппоро, Отару, Румои, Нисеко и Ёичи. По словам путешественника, Япония — максимально комфортная и безопасная страна для подобного опыта, но есть нюансы.

«Ехать предстоит по дороге, где едут фуры и другие машины, несмотря на вежливость местных водителей, риск всё же есть. Местами приходится проезжать довольно пустынные районы, где вокруг только лес и поля, там на помощь оперативно никто прийти не сможет. Ночёвка в палатке, особенно в диких местах, тоже может у кого-то вызвать страх. К этому нужно быть морально подготовленным», — поделился блогер.

Акулов добавил, что у него был надёжный помощник, которому он в течение дня отправлял свою геолокацию, заранее прописывал маршрут. В случае необходимости этот человек оперативно бы связался с местной полицией, чтобы помочь.

Полную версию интервью с Тимуром Акуловым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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