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Путешественник поделился, почему стоит отправиться в велозаезд по Японии

Путешественник поделился, почему стоит отправиться в велозаезд по Японии
Тимур Акулов
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Путешественник Тимур Акулов поделился в интервью с «Чемпионатом», почему стоит отправиться в велозаезд по Японии. За 14 дней он проехал 913 км, побывал в Саппоро, Отару, Румои, Нисеко и Ёичи. По словам блогера, это идеальный формат для погружения в атмосферу и культуру страны.

«Каждый день в таком велозаезде ты проживаешь новый опыт: знакомишься с новыми людьми, видишь красивые места, ешь традиционную еду, проходишь через перепады погоды. Я сам добавлял в маршрут интересные локации, был в месте, где выращивают знаменитые дыни Хоккайдо, заехал в Ёичи, где выращивают виноград и делают невероятное вино», — рассказал Акулов.

Путешественник добавил, что на машине или мотоцикле тоже будет классно и красиво. Но велосипед даёт другие ощущения, добавляет элемент преодоления себя. Если поездка длится больше трёх дней, то это уже не отдых, это работа.

Полную версию интервью с Тимуром Акуловым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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