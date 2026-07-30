Фестиваль «Кубок мэра Москвы по триатлону 226» пройдёт с 6 по 9 августа

С 6 по 9 августа 2026 года в Москве пройдёт фестиваль спорта «Кубок мэра Москвы по триатлону 226». В его программу войдут соревнования по триатлону на «железной» и «полужелезной» дистанциях для любителей, чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции среди профессиональных атлетов со всей страны, суперспринт, детские соревнования, а также забеги и велофестиваль.

Одной из основных площадок станет Гребной канал в Крылатском, где разместятся стартовый городок и зона ЭКСПО. Здесь пройдут соревнования первого и заключительного дней, а также начнутся триатлонные старты на дистанциях 113 и 226 км. Их финиш состоится на территории олимпийского комплекса «Лужники».

В первый соревновательный день, 7 августа, пройдёт Детский Кубок ФТР. Спортсмены от 7 до 14 лет преодолеют плавательный, велосипедный и беговой этапы. Для детей от 4 до 6 лет подготовлен дуатлон, включающий 100 м бега, 500 м велогонки и 100 м бега.

Фото: Пресс-служба Ironstar

В этот же день состоится семейная эстафета «Триатлонная семья» в формате дуатлона. Это новый формат, в котором дети могут преодолеть дистанцию вместе со своими родителями и финишировать всей семьёй.

Также 7 августа запланированы детский забег STARKIDS и забег МОСКВА 5 КМ. Самые юные участники STARKIDS в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют 500 м, а дети от 7 до 12 лет включительно — 1000 м. На дистанцию 5 км выйдут мужчины и женщины старше 14 лет.

Главными событиями второго соревновательного дня, 8 августа, станут «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226» и «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113». Участникам «железной» дистанции (226 км) предстоит преодолеть 3,8 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км бега. «Полужелезная» дистанция (113 км) включает 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.

Плавательные этапы обеих гонок пройдут на Гребном канале Москва в Крылатском, велосипедные маршруты будут проложены через центр столицы, а беговые этапы — по Лужнецкой набережной. Финишируют спортсмены в Олимпийском комплексе «Лужники».

В общую программу также войдут Кубок России и два старта чемпионата России. 8 августа состоятся Кубок России на дистанции 113 км и чемпионат России на стандартной дистанции, включающей 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Фото: Пресс-служба Ironstar

В этот же день любителей велоспорта в Москве объединят легкоатлетический «Забег 2030» и велофестиваль La Strada. Участники «Забега 2030» смогут выбрать одну из трёх дистанций: 5 км, 10 км или полумарафон (21,1 км). Программа La Strada включает шоссейные велогонки на 40 и 70 км, отдельный заезд для велосипедов MTB на 17 км, а также массовый велофестиваль на дистанции 17 км, открытый для всех желающих.

9 августа состоится чемпионат России в дисциплине «триатлон — смешанная эстафета».

Кроме того, в заключительный день фестиваля пройдёт суперспринт «Тройка» — короткая гонка на выбывание. В отборочном туре спортсменам предстоит преодолеть один круг, включающий 250 м плавания, 5 км велогонки и 1,5 км бега. По его итогам в мужской и женский финалы выйдут по 30 участников, показавших лучшие результаты.

В финале спортсмены пройдут по три таких круга. После каждого сегмента — плавания, велогонки и бега — последние два участника будут выбывать из борьбы. Победителями и призёрами станут первые три мужчины и первые три женщины, финишировавшие в своих зачётах.

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