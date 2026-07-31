Врач объяснила, почему диета может быть опасна для сердца

Врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как диеты вредят сердцу. Многие рационы для сброса веса предлагают худеть за счёт строгого ограничения количества углеводов в рационе (это, например, мучное, сахар, крахмал, мука).

«Вместо них человеку советуют потреблять больше насыщенных жиров (мясо, птица, молочные продукты и прочее). Проблема в том, что избыток таких продуктов увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала врач.

Колебания веса — стресс для организма. При стрессе ваш организм вырабатывает гормон кортизол. Чем его больше, тем выше риск хронического воспаления в организме и тем сильнее вы рискуете своим сердцем.

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