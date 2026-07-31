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Эксперт дала рекомендации, чем заменить нездоровые диеты

Эксперт дала рекомендации, чем заменить нездоровые диеты
Чем заменить нездоровые диеты
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Врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион дала рекомендации в рубрике «Теперь вы знаете», чем заменить нездоровые диеты.

«Все диеты основаны на законах физики, которые гласят: если вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете, вы будете терять вес. То есть если вы хотите похудеть, вам действительно придётся снижать количество калорий в рационе. Но этот дефицит должен быть умеренным, чтобы организму всего хватало и не стало плохо», — сказала эксперт.

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Почему диеты не помогут стать здоровее: мнение врачей и учёных

Помните главное: снижать количество калорий в рационе можно не только на жёстких диетах. Лучший результат дадут разумный подход к питанию, здоровые пищевые привычки и физическая активность.

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