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Психиатр объяснила, как отсутствие планов влияет на чувство тревоги

Психиатр объяснила, как отсутствие планов влияет на чувство тревоги
Как тревога связана с отсутствием планов
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Психолог Марина Калюжная в разговоре с «Чемпионатом» объяснила, что тревога из-за отсутствия планов — абсолютно нормальное ощущение. Мозг постоянно прогнозирует, что будет дальше, а когда прогноза нет — он воспринимает «пустоту» как угрозу. Для древних структур мозга неизвестность и опасность — почти одно и то же.

Получается, нет плана — нет прогноза, тело держит кортизол на взводе, будто вот-вот придётся убегать, хотя бежать некуда. У части людей это доходит до состояния, похожего на лёгкую ломку, а именно у тех, кто годами жил в режиме постоянной занятости.

Без задач и списков нервная система теряет привычную дозу стимуляции и начинает паниковать от «тишины». Тревога от «пустого» дня сильнее у тревожно-мнительных людей, потому что у них и так дефицит ощущения контроля, а наличие плана — костыль, который сохранял иллюзию власти над ситуацией.

«Советую не забивать день делами до отказа, а тренировать способность выдерживать паузу маленькими порциями. Начать можно с 10 минут в день без всякого плана, просто посидеть с собой. Кажется, мелочь, но не у каждого получится провести даже небольшое количество времени наедине с собой и своими мыслями», — говорит эксперт.

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