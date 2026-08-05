Эксперт рассказала, как выбрать спелый и сладкий арбуз

Начинается сезон арбузов, однако даже в это время можно нарваться на неспелый или безвкусный плод. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с URA.RU объяснила, на что обратить внимание при выборе арбуза и как не купить плод с нитратами.

По словам эксперта, допустимый уровень нитратов в арбузах — не более 60 мг/кг. Проблема возникает при покупке с рук, вдоль трасс или в палатках без документов — там контроль отсутствует, риск превышения норм становится реальным.

При выборе арбуза в первую очередь стоит обратить внимание на так называемую «щёчку» — жёлтое пятно на боку, где плод соприкасался с землёй. У вызревшего арбуза оно должно быть насыщенно-жёлтым или даже оранжевым. Белое или бледно-салатовое пятно говорит, что арбуз сорвали недозрелым. Если пятно слишком крупное — плод перекормили азотными удобрениями и поливами.

Полосы у качественного арбуза должны быть чёткими и контрастными. Размытые линии указывают на нехватку питательных веществ или ранний сбор. Поверхность спелого плода всегда матовая, с лёгким восковым налётом, а кожура твёрдая — её практически невозможно продавить ногтем. Сухой и ломкий хвостик — признак того, что арбуз созрел естественным путём, тогда как зелёный и влажный стебель выдаёт незрелый плод.

Звуковой тест тоже работает: при похлопывании спелый арбуз издаёт низкий, гулкий звук — значит, мякоть плотная и накопила сахар. Высокий, звонкий тон говорит о незрелости, а глухой и тяжёлый — о перезревании и начале брожения. Качественный плод всегда кажется тяжелее, чем выглядит.

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