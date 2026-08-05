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Гастроэнтеролог назвала неочевидную причину изменения вкусовых ощущений

Гастроэнтеролог назвала неочевидную причину изменения вкусовых ощущений
Причина изменения вкусовых ощущений
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Изменение пищевых предпочтений с годами связано с сочетанием физиологических и психологических факторов. На восприятие вкуса могут влиять не только возраст и привычки, но и заболевания полости рта, заявила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Ключевую роль играет обоняние — именно запах помогает различать вкусовые оттенки. При его снижении еда кажется пресной. Также с возрастом меняются обмен веществ, состояние слизистых и работа ЖКТ. На вкус способны влиять сухость во рту, болезни зубов и нарушение носового дыхания.

Отдельный фактор — лекарства: некоторые препараты вызывают металлический привкус или притупляют восприятие вкуса. Кроме того, мозг связывает еду с эмоциями, и со временем привычные продукты могут перестать радовать, а новые — стать любимыми.

Внезапная потеря или резкое изменение вкуса могут быть признаком болезни. В таком случае врач советует обратиться к специалисту.

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