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Психиатр объяснил, что на самом деле может стоять за привычкой хранить старые вещи

Психиатр объяснил, что на самом деле может стоять за привычкой хранить старые вещи
Откуда берётся привычка хранить старые вещи
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Психиатр Вячеслав Кисов в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, что на самом деле стоит за привычкой хранить старые вещи. Синдром может развиться на фоне тяжелых стрессовых событий: например, смерти близкого, развода, увольнения и тому подобное. Иногда его корни в семейной привычке к бережливости и экономии. Пожилые, пережившие голод и лишения, могут опасаться, что снова наступит дефицит, а у них нет никаких запасов.

«Молодые люди тоже могут страдать от патологического накопительства. Чаще всего это больше связано с наличием у человека определённых психических расстройств. Например, депрессивные и тревожно-депрессивные состояния сопровождаются снижением энергетического потенциала. В таком случае простые задачи в виде уборки, наведения порядка, а также выноса мусора становятся порой невыполнимыми», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
«Ещё пригодится». Когда привычка хранить вещи становится опасной
«Ещё пригодится». Когда привычка хранить вещи становится опасной

В таких случаях беспорядок накапливается постепенно и перерастает в хаос. Человек, глядя на это, может почувствовать бессилие, и его депрессивное состояние только усилится.

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