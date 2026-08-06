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Диетолог раскрыл неочевидные полезные свойства черники

Диетолог раскрыл неочевидные полезные свойства черники
Неочевидные полезные свойства черники
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О них многие не догадываются. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал о полезных свойствах черники. По его словам, эта ягода не только поддерживает зрение, но и оказывает мощное влияние на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Черника богата антиоксидантами, которые борются с воспалениями, замедляют старение клеток и защищают их от окислительного стресса. Кроме того, в ней содержится больше витамина С, чем в голубике, что укрепляет стенки сосудов и помогает иммунитету. Витамины К и А также присутствуют, хотя и в меньшем количестве.

Регулярное употребление черники, подчеркнул специалист, служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

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