Невролог рассказала, кому нужно измерять давление на ногах

Это помогает выявить нарушения кровотока в сосудах нижних конечностей, которые зачастую протекают бессимптомно. Курящим, пожилым людям и пациентам с диабетом рекомендуется измерять давление не только на руках, но и на ногах, заявила NEWS.ru невролог Екатерина Демьяновская.

Обычно контроль давления ограничивается плечом, но сравнение показателей на руках и ногах может дать важную информацию о состоянии артерий. У здорового человека давление на лодыжке обычно равно или чуть выше, чем на плече. Если показатели ниже — это может указывать на сужение артерий, кровоснабжающих ноги.

Соотношение систолического давления на лодыжке и на плече называют лодыжечно-плечевым индексом. В клинике его определяют с помощью доплерографии или дуплексного сканирования. Ориентировочную оценку можно провести и дома: измерить давление на руке, затем лечь на живот и разместить манжету на голени так, чтобы трубка проходила над подколенной областью. Манжета должна полностью охватывать ногу.

Нормой считается индекс в пределах 0,9-1,4. Более низкий показатель говорит об ухудшении периферического кровообращения, а слишком высокий может указывать на повышенную жёсткость сосудистой стенки. Врач подчеркнула, чем ниже индекс, тем серьёзнее проблема.

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