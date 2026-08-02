Эксперт дала совет, как помочь близкому с синдромом накопительства

Психиатр Ольга Гулько дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как помочь близкому с синдромом Плюшкина. Очень важно проанализировать, что подтолкнуло человека к накопительству и насколько критична ситуация, посоветовала Гулько.

Если человек приносит домой вещи с помойки или в дом уже невозможно зайти, его вряд ли получится убедить их выбросить. Такие разговоры скорее спровоцируют гнев. Нужно убеждать человека показаться психиатру.

«Если вы не хотите ссориться с человеком, придётся применить искусство переговоров. Например, предложить переместить их в гараж или на склад, вместе сесть разобрать их. Возможно, из трёх одинаковых вещей он согласится оставить лишь одну. Можно затеять переезд и «потерять» часть вещей в дороге», — сказала врач.

Стоит сосредоточиться на заботе и безопасности. Например, можно сказать: «Беспокоюсь, что ты можешь споткнуться и упасть на этом проходе» или «Давай проверим холодильник, чтобы ты не отравился».

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