Выставка «Лужники. Есть место истории» к 70-летию «Лужников» открылась в ММОМА

С 31 июля по 29 ноября 2026 года в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре пройдёт выставка «Лужники. Есть место истории», созданная совместно с ММОМА. Она объединяет произведения искусства, архивные материалы, фотографии и предметы из коллекции Олимпийского комплекса, чтобы показать «Лужники» не только как крупнейшую спортивную арену страны, но и место, ставшее частью культурной истории Москвы.

В экспозицию вошли произведения разных периодов — от русского авангарда начала XX века до работ современных художников, многие из которых были созданы специально к юбилею. В проекте представлены работы Виктора Алимпиева, Константина Батынкова, Анатолия Брусиловского, Анатолия Зверева, Ильи Кабакова, Ирины Кориной, Александры Паперно, Александра Родченко, Варвары Степановой, Вадима Сидура, Леонида Сокова, Кита Хэринга и других художников разных поколений.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

Повествование ведётся через искусство, фотографии и личные воспоминания нескольких поколений. Впервые архив Олимпийского комплекса будет представлен в таком объёме: посетители увидят документы и артефакты, многие из которых ранее никогда не экспонировались.

Среди ключевых элементов экспозиции — реконструкция раздевалки сборной России по футболу на Большой спортивной арене, интерактивные инсталляции, специально созданные спортивные объекты, материалы, посвящённые VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года, Олимпиаде и другим знаковым событиям «Лужников». Отдельный раздел выставки составит новый фотопроект Сергея Сапожникова, посвящённый современной архитектуре Олимпийского комплекса и его новому этапу развития.

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