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Ультрамарафон Malidak Ultra пройдёт в Башкирии с 7 по 9 августа

Ультрамарафон Malidak Ultra пройдёт в Башкирии с 7 по 9 августа
Ультрамарафон Malidak Ultra
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Ультрамарафон Malidak Ultra пройдёт в Башкирии с 7 по 9 августа. Локация — Белорецк. К участию приглашаются все желающие. В программе много дистанций для разных уровней подготовки.

Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 160 км, 100 км, 77 км, 45 км, 35 км, 24 км, 18 км, 16 км, 8 км.

Все маршруты забега проходят по живописным хребтам Южного Урала. На дистанциях трейлраннеров ждут технически сложные участки, дикий лес, горные тропы, курумник и шесть горных вершин.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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