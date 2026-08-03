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Инфекционист объяснила, почему гепатит А не требует лечения

Инфекционист объяснила, почему гепатит А не требует лечения
Почему гепатит А не всегда лечат
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Инфекционист Александра Росаткевич объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всегда требуется лечение от гепатита А. Это заболевание относится к пищевой инфекции. Вирус попадает в организм через воду, необработанную пищу.

«Специального противовирусного лечения нет, необходимости в нём тоже нет — в большинстве случаев организм сам справляется с инфекцией, а симптоматическая терапия помогает уменьшить проявления и поддержать работу печени. Иммунитет после перенесённого гепатита А пожизненный», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься

Гепатит А вообще может протекать в лёгкой форме и не нуждаться в лечении — выздоровление случится в любом случае. Человек иногда даже и не замечает, как перенёс заболевание.

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