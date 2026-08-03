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Нейропсихолог рассказал, что такое глубокое чтение

Нейропсихолог рассказал, что такое глубокое чтение
Что такое глубинное чтение
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Нейропсихолог Руслан Гимранов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что такое глубокое чтение. Чаще всего люди читают поверхностно: просто пробегают глазами по словам, выхватывая основную суть. В отличие от этого, глубокое чтение — это процесс, требующий вдумчивости и осмысления текста.

«С точки зрения нейропсихологии глубокое чтение активирует сложную сеть зон мозга — от зрительных областей затылка до префронтальной коры, ответственной за смысловую интеграцию и контроль внимания. Особенно активно при этом работают лобно-височные связи (зона Брока, зона Вернике, средняя лобная извилина), которые формируют «внутренний диалог» с текстом», — сказал эксперт.

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Если человек долго читает поверхностно (например, в соцсетях), эти связи ослабевают, мозг «переучивается» на быстрые переключения, теряя способность к длительной концентрации.

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