Нейропсихолог рассказал, что такое глубокое чтение

Нейропсихолог Руслан Гимранов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что такое глубокое чтение. Чаще всего люди читают поверхностно: просто пробегают глазами по словам, выхватывая основную суть. В отличие от этого, глубокое чтение — это процесс, требующий вдумчивости и осмысления текста.

«С точки зрения нейропсихологии глубокое чтение активирует сложную сеть зон мозга — от зрительных областей затылка до префронтальной коры, ответственной за смысловую интеграцию и контроль внимания. Особенно активно при этом работают лобно-височные связи (зона Брока, зона Вернике, средняя лобная извилина), которые формируют «внутренний диалог» с текстом», — сказал эксперт.

Если человек долго читает поверхностно (например, в соцсетях), эти связи ослабевают, мозг «переучивается» на быстрые переключения, теряя способность к длительной концентрации.

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