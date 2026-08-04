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Психиатр рассказала, как жара влияет на самооценку

Психиатр рассказала, как жара влияет на самооценку
Как жара влияет на самооценку
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Психиатр Марина Калюжная рассказала «Чемпионату», как жаркая погода может влиять на самооценку. Перегретый и обезвоженный мозг хуже удерживает внимание, сон становится поверхностным, а эмоции — более резкими. В таком состоянии человек теряет психическую «дистанцию» от собственной мысли. Фраза «я выгляжу ужасно» ощущается уже не как минутное раздражение, а как факт.

«Летом чаще звучат претензии к себе, вспышки стыда за тело, например, классический вопрос «почему я не успела похудеть к лету?», желание отменить встречу или срочно «исправить» внешность. Проблема нередко не в зеркале, а в нарушении саморегуляции. Жара снижает терпимость к дискомфорту, и психика ищет простое объяснение плохому самочувствию: «со мной что-то не так», — объяснила эксперт.

Особенно внимательными стоит быть людям с тревогой, депрессией, расстройствами пищевого поведения и тем, кто принимает психотропные препараты. Если вместе с жарой появились спутанность, сильная тревога, бессонница или мысли о собственной никчёмности — лучше связаться с врачом, а не ругать себя: мозг в жару иногда очень убедительно врёт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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