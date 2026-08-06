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Нутрициолог объяснила, кому вишня может навредить

Нутрициолог объяснила, кому вишня может навредить
Нутрициолог объяснила, кому вишня может навредить
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Вишня — не просто летнее лакомство, а мощный источник антоцианов, калия и клетчатки. Однако, как рассказала нутрициолог Виктория Кострова, эта ягода подходит не всем, а её избыток может вызвать серьёзный дискомфорт.

Безопасная порция для здорового взрослого — 200-300 г в день. Превышение грозит вздутием, изжогой и расстройством стула из-за обилия органических кислот и грубой клетчатки.

В первую очередь от вишни стоит отказаться людям с гастритом и язвой в стадии обострения. Вне обострения её можно есть, но маленькими порциями и не натощак. Тем, у кого нарушен углеводный обмен, рекомендуется ограничиться 150-200 г и употреблять ягоду только после основного приёма пищи.

Эксперт также предостерегла обладателей чувствительной эмали — кислоты вишни размягчают зубы. После еды достаточно прополоскать рот водой, но чистить зубы стоит не раньше чем через полчаса.

Детям вишню вводят постепенно, начиная с нескольких очищенных ягод. Дошкольнику достаточно небольшой горсти в день. Родителям важно следить за гигиеной плодов, чтобы избежать кишечных инфекций.

Для беременных вишня в разумных дозах полезна, но при изжоге лучше заменить её на черешню.

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