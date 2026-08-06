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Офтальмолог назвала продукты, которые спасают зрение после 50 лет

Офтальмолог назвала продукты, которые спасают зрение после 50 лет
Продукты, которые спасают зрение после 50 лет
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Чтобы сохранить зрение после 50 лет, недостаточно просто регулярно проверяться у врача — важен и рацион. Какие продукты помогают защитить сетчатку и предотвратить возрастные изменения, рассказала офтальмолог Мария Левина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, в меню обязательно должны входить продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Особое внимание стоит уделить шпинату — он содержит лютеин и зеаксантин, которые защищают сетчатку. Жирная рыба (источник омега-3), морковь, красный и жёлтый перец (каротиноиды), а также бобовые и печень (витамин А) — все эти продукты полезны для глаз.

При этом врач подчеркнула, что полагаться только на питание не стоит. Здоровье глаз требует комплексного подхода, который включает ежегодные осмотры у офтальмолога, защиту от ультрафиолета, отказ от вредных привычек и сбалансированный рацион.

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