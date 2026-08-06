Головная боль в жару может сигнализировать о смертельной опасности

В жаркую погоду многие жалуются на головную боль. Как рассказал врач-невролог Александр Комаров в беседе с Life.ru, это состояние может быть вызвано тремя основными механизмами, и игнорировать его опасно — особенно когда речь идёт о перегреве.

Первая и самая частая причина — снижение артериального давления. Под воздействием тепла сосуды расширяются, кровь перераспределяется, и мозг начинает испытывать кислородное голодание. В результате развивается гипотоническая головная боль.

Вторая причина — снижение парциального давления кислорода. В жару воздух становится разрежённее, организм получает меньше кислорода, что приводит к так называемой алиментарной гипоксии.

Третий механизм — парадоксальная реакция, при которой давление, наоборот, повышается. Жара активирует симпатическую нервную систему, выбрасываются адреналин и норадреналин. На этом фоне могут развиться паническая атака или гипертонический криз.

Особую опасность, по словам врача, представляет тепловой удар. Он может сопровождаться обмороком и резким падением давления. Без своевременной помощи это состояние способно привести к летальному исходу.

При первых признаках перегрева необходимо охладить человека: переместить в прохладное помещение, включить кондиционер или облить водой для усиления испарения. При низком давлении рекомендуется приподнять ноги и опустить голову ниже уровня сердца, а также пить больше воды для восстановления объёма жидкости. При высоком давлении применяются гипотензивные препараты. Для контроля кислородного голодания врач советует использовать пульсоксиметр.

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