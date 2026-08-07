Эндокринолог назвал 5 верных признаков спелого арбуза

Как не ошибиться при выборе арбуза и обезопасить себя от пищевого отравления или интоксикации нитратами? Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-эндокринолог медицинского центра «Юниклиник» Юрий Соломадин.

По словам эксперта, сладкая мякоть арбуза — идеальная питательная среда для размножения бактерий, а сам плод нередко содержит избыток нитратов, особенно при раннем созревании или нарушении агротехники. Допустимая норма нитратов для арбуза — до 60 мг/кг. Превышение этого порога может вызвать желудочно-кишечные расстройства, а у детей и людей с хроническими заболеваниями — более серьёзные последствия.

Чтобы не ошибиться с выбором, врач советует придерживаться простых, но действенных правил.

Место покупки. Покупайте арбузы только в организованных торговых точках с навесом, где есть информация о продавце. Избегайте стихийной торговли вдоль трасс. Целостность. Берите только целые плоды. Разрезанные арбузы категорически не рекомендуются из-за быстрого роста микроорганизмов на мякоти. Внешний вид корки. У зрелого плода корка твёрдая и блестящая (не прокалывается ногтем), полосы контрастные, а земляное пятно на боку имеет насыщенный жёлтый (вплоть до оранжевого) оттенок. Плодоножка должна быть сухой и коричневой. Звук и тактильные ощущения. При постукивании хороший арбуз издаёт умеренно звонкий, гулкий звук с лёгкой вибрацией. При сжатии вдоль оси плода слышен едва заметный хруст. Оценка мякоти после разреза. Дома, разрезав арбуз, обратите внимание на мякоть: она должна быть сочной, без кислого запаха и ослизнения. Семена — спелые, чёрные или темно-коричневые. Тонкие белые прожилки — это норма, а вот жёлтые или коричневые волокна говорят о нарушениях в выращивании или начале гниения.

Врач также советует не гнаться за гигантскими размерами: лучше выбирать плоды средней величины. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть, а нарезанный продукт хранить исключительно в холодильнике и съесть в течение суток.

Если после трапезы появились тошнота, рвота, боли в животе или диарея, специалист рекомендует обратиться за медицинской помощью.

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