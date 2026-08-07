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Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть дыню

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть дыню
Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть дыню
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Дыня подходит далеко не всем. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, кому стоит отказаться от этого продукта или ограничить его употребление.

По словам специалиста, дыня — тяжёлый для переваривания продукт из-за высокого гликемического индекса и содержания фруктозы. В первую очередь она противопоказана диабетикам, поскольку вызывает резкий скачок сахара в крови. Если очень хочется, допустимо не более 100–150 г, и только отдельно от основной еды.

Людям с гастритом и язвенной болезнью также стоит быть осторожными: дыня стимулирует мощный выброс соляной кислоты, что провоцирует изжогу и боль. Категорически запрещено есть её натощак.

Кормящим матерям от дыни лучше отказаться вовсе — продукт может вызвать у младенцев колики и бродильную диспепсию.

«Также важно отметить, что дыню нельзя смешивать с молочными продуктами, холодной водой и алкоголем — это прямой путь к остановке желудка и тяжелейшей диарее», — заключил Логинов.

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