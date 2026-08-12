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Гастроэнтеролог рассказал, полезен ли домашний лимонад

Гастроэнтеролог рассказал, полезен ли домашний лимонад
Врач рассказал, полезен ли домашний лимонад
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Домашний лимонад полезнее магазинного, но называть его «здоровым продуктом» нельзя. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

С одной стороны, домашний напиток даёт контроль над качеством воды и позволяет избежать ортофосфорной кислоты, бензоата натрия и других добавок, которые разрушают слизистую желудка. С другой — это всё та же лимонная кислота и сахар. Сочетание «кислота + сахар», по словам специалиста, создаёт идеальную среду для разрушения зубной эмали и является мощным стимулом для изжоги и гастроэзофагеального рефлюкса (заброса содержимого желудка в пищевод).

Если всё же пить лимонад, врач рекомендует делать это без сахара — на стевии или эритрите, через трубочку для защиты эмали и ни в коем случае не натощак. Также он предостерегает от употребления лимонада для утоления жажды: напиток не утоляет её, а, напротив, стимулирует новый виток жажды.

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