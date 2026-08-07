Терапевт назвала «красные флаги», при которых нельзя игнорировать ком в горле

Ощущение кома в горле знакомо многим. Однако, как рассказала врач-терапевт Елена Трускова в беседе с aif.ru, за этим симптомом могут скрываться как безобидные причины, так и состояния, требующие экстренной медицинской помощи.

Специалист выделила так называемые «красные флаги» — симптомы, при которых нельзя заниматься самолечением, а нужно срочно обратиться к врачу. Среди них: потеря веса, увеличение лимфатических узлов, сильная боль в горле, затруднение глотания, температура, кашель с кровью и изменение голоса. Также тревожным сигналом является усиление ощущения кома в течение нескольких дней.

Причины этого симптома разнообразны. Это может быть инородное тело (особенно опасно у детей), инфекции верхних дыхательных путей — в частности, стрептококковая ангина, которая без лечения может привести к абсцессу, сепсису и даже смерти. Также ком в горле может указывать на заболевания щитовидной железы, аллергию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, остеохондроз шейного отдела, неврологические расстройства или быть следствием стресса и тревоги.

Врач рекомендует при инфекциях вызывать врача на дом, проводить экспресс-тесты на грипп и стрептококк, а до прихода специалиста использовать полоскания тёплой солёной водой. При подозрении на проблемы с щитовидной железой необходимы визит к эндокринологу, анализ крови на гормоны и УЗИ. При аллергии — приём антигистаминных и исключение продуктов-провокаторов.

В любом случае, подчёркивает эксперт, игнорировать симптом нельзя.

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