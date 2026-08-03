«Кинозабег» впервые прошёл в Москве 1 августа

1 августа в московском кинопарке «Москино» впервые прошёл «Кинозабег» — массовый забег по действующим съёмочным площадкам крупнейшего кинопарка страны. В нём приняли участие более 1500 любителей кино и спорта из Москвы и 40 регионов России.

Участники преодолели дистанции на 5 и 10 км, для детей прошёл отдельный старт на 500 метров, а любители спокойного темпа присоединились к трёхкилометровой прогулке без учёта времени. Беговой и пеший маршруты проходили через узнаваемые локации кинопарка: «Парк сказок», «Ковбойский городок», декорации «Москвы 1940-х годов», «Уездный город», «Центр Москвы», «Исторический Манеж», «Соборная площадь Москвы», «Самолёт Ту-154».

Победители забега

Дистанция 10 км

Мужчины – Дмитрий Тунгусков, результат — 34.16

Женщины — Екатерина Родичева, результат — 35.57

Дистанция 5 км

Мужчины — Михаил Бичуренко, результат — 17.02

Женщины — Светлана Дударь, результат — 17.54

Все участники, преодолевшие дистанции «Кинозабега», получили памятные медали, а победители были награждены кубками первого, второго и третьего места.

Помимо спортивной программы, для участников и гостей была подготовлена развлекательная программа с тематическими активностями. Посетители смогли принять участие в постановочной съёмке сцены из фильма «Свадьба в Малиновке», увидеть шоу каскадёров «Раз ковбой, два ковбой» в «Ковбойском городке», создать собственный кинопостер с помощью цифровых технологий, управлять цифровым персонажем, а также посетить фотозоны, мастер-классы и экспресс-туры по территории Кинопарка «Москино». Дополнением к праздничной атмосфере стала красная ковровая дорожка, где каждый мог почувствовать себя звездой кино.

Каждый желающий смог принять участие в благотворительной акции, пожертвовав комфортную для себя сумму. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи работникам театра и кино и другим деятелям культуры, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке Департамента культуры города Москвы и стало частью специального проекта «Бегом по Золотому кольцу», приуроченного к предстоящему 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».

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