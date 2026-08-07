Нутрициолог назвала продукты, которые нельзя есть в жаркую погоду

Некоторые продукты в жару могут вызвать серьёзные проблемы с пищеварением, отёками и лишним весом. Об этом предупредила семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru.

Когда столбик термометра превышает +30°C, рука сама тянется к стакану газировки и бутерброду, однако, по словам специалиста, лимонад — это «сахарная бомба»: в одном стакане магазинного напитка содержится до шести чайных ложек сахара. Инсулин скачет, поджелудочная работает на износ, а ледяная газировка вызывает спазм сосудов желудка, замедляя пищеварение и провоцируя вздутие.

Бутерброд с колбасой или сыром на белом хлебе — это сочетание быстрых углеводов и насыщенных жиров. Такой перекус даёт лишь кратковременный прилив энергии, после чего наступает усталость и вновь возникает голод. При этом организм не получает клетчатки и витаминов.

Регулярное питание бутербродами в жару, по словам нутрициолога, ведёт к запорам, тяжести и неожиданной прибавке в весе. Кроме того, лимонад и колбаса содержат много натрия, который задерживает воду в организме, провоцируя отёки.

Врач рекомендует заменить газировку на домашний компот без сахара или воду с мятой и лимоном, а вместо бутерброда выберите цельнозерновой хлеб с авокадо и слабосолёной рыбой. «Быстро, вкусно и без последствий», — резюмировала врач.

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