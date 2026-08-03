В Москве прошёл масштабный фестиваль «Вкус лета»

25-26 июля в Москве прошёл двухдневный семейный музыкальный фестиваль «Вкус лета». Он собрал на одной площадке музыку, гастрономию, спорт, зоны красоты и ухода, детские активности и даже заботу о питомцах, превращая привычные выходные в насыщенный городской праздник для всей семьи. За эти дни фестиваль посетили десятки тысяч гостей, заполнив гастропространство «Три вокзала. Депо» музыкой, движением и живым общением.

Музыкальная сцена стала сердцем фестиваля: именно здесь гости ловили летнее настроение и проводили выходные под любимые треки. На концерте «Пикник Юмор FM» выступили Султан Лагучев, GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, группа «Градусы», Venera, Lx24, DJ Dimixer и Анна Немченко. В блоке VK Records свои хиты представили RAGDA, SHANDOR, ВАХТАНГ, Антон Лаврентьев, HOLLYFLAME и другие артисты. Атмосферу дополняли DNK Music и проект MUZLOTO, а для детей работала отдельная сцена.

На фестивале каждый нашёл занятие по душе. В бьюти‑зоне гости опробовали процедуры экспресс‑ухода и получили персональные рекомендации экспертов. Гастрономический блок получился не менее насыщенным: посетители не просто наблюдали, а активно участвовали — продегустировали новые блюда, приняли участие в кулинарных шоу и узнали профессиональные секреты приготовления от шеф‑поваров.

Спортивная программа с первых минут зарядила драйвом: гости разогрелись под энергичную музыку, поучаствовали в танцевальных мастер-классах, а затем вместе с инфлюенсером Никитой Серовым выполнили комплекс упражнений.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Вкус лета»

В детской зоне прошли мастер‑классы и интерактивные шоу. Для владельцев домашних животных работала отдельная площадка, объединившая ведущие бренды товаров для питомцев. Гостей ждали показательные выступления с собаками, лекции и бесплатные консультации кинологов, ветеринаров и зоопсихологов, а также благотворительная выставка‑пристройство кошек из приютов. Каждый мог не только узнать новое о здоровье и воспитании питомцев, но и помочь бездомным животным обрести дом — за два дня восемь кошек нашли своих хозяев.

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