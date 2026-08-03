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Названы победители и призёры «Битвы Беговых Клубов»

Названы победители и призёры «Битвы Беговых Клубов»
«Битва Беговых Клубов»
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1 августа на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялась третья «Битва Беговых Клубов» — масштабное состязание и фестиваль лёгкой атлетики, организованный крупнейшим бесплатным беговым сообществом России «Пыльные Гантели» при поддержке Департамента спорта города Москвы. В этом году соревнования были приурочены к празднованию 70-летия легендарного спортивного комплекса «Лужники», став одним из центральных событий юбилейной программы.

Более 3000 участников и зрителей собрались, чтобы стать частью одного из крупнейших беговых событий сезона. За победу боролись 86 сильнейших беговых клубов и сообществ Москвы, а общий призовой фонд соревнований составил рекордные 5 млн рублей.

В программу турнира вошли три дисциплины: забег на 3000 м (среди мужчин и среди женщин), шведская эстафета (1600/1200/800/400 м) и эстафета 4×100 м. По итогам выступлений во всех видах программы определились сильнейшие команды страны.

Фото: Пресс-служба «Битвы Беговых Клубов»

На старт соревнований вышли ведущие представители российской лёгкой атлетики. В индивидуальном зачёте на дистанции 3000 м среди мужчин победу одержал действующий чемпион России в беге на 1500 м Егор Лимонов, преодолевший дистанцию за 8 минут 3 секунды. Спортсмен представил клуб «Второе дыхание». Среди женщин первой к финишу со временем 9 минут 14 секунд на дистанции 3000 м пришла мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России и действующая чемпионка страны на дистанциях 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина. Спортсменка выступила от лица собственного клуба «Династия А».

Также в соревнованиях приняли участие победитель чемпионата России в беге на 15 км и рекордсмен России на этой дистанции Дмитрий Неделин, Сергей Шаров, победитель на дистанции 10 км Казанского марафона, Павел Адышкин, Лилия Мендаева, которая также была тренером команды «Пыльных Гантелей» на дистанции 3000 м в подготовке к этому соревнованию, а также другие сильнейшие атлеты России и зарубежья.

Победители командного зачёта:

  • первое место – «Беговой монастырь» — 500 тыс. руб.;
  • второе место – «Колибри» — 400 тыс. руб.;
  • третье место – Threshold project — 300 тыс. руб.;
  • четвёртое место – «СБЕР» — 200 тыс. руб.;
  • пятое место – RUN.MIPT — 100 тыс. руб.

Третья «Битва Беговых Клубов» вновь подтвердила статус одного из крупнейших любительских легкоатлетических событий страны. Соревнования объединили более 900 спортсменов, десятки беговых клубов, болельщиков и любителей активного образа жизни, став ярким спортивным праздником и ещё одним значимым событием в юбилейный год легендарных «Лужников».

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