Ретроэстафета «Юность» собрала в Зеленограде поклонников 80-х годов

2 августа в Москве — самый жаркий день лета. В Зеленограде — ретроэстафета «Юность» команды ZELRUN. Более 250 участников вышли на старт в образах, вдохновлённых 70-80-ми годами: спортивных костюмах, футболках с ретропринтами, ярких лосинах и, конечно, в усах — обязательном элементе мужского дресс-кода.

В числе участников — воспитанницы Джейн Фонда, пионеры, дублёры героев «Полицейской академии», Супер Марио и Бременские музыканты.

В этом году эстафета впервые прошла по новой трассе с крутыми горками и быстрыми спусками. Команды из двух человек преодолевали четыре этапа по 2,8 км, поочерёдно передавая эстафетную палочку. Победителей определили в трёх категориях: среди мужских, женских и смешанных команд.

Организаторы сохранили ретроконцепцию события и в наградах.

Вместо традиционных финишных медалей каждый участник получил памятный вымпел «Юности». Призёрам вместо кубков вручили именные декоративные тарелки, созданные специально для эстафеты, и атмосферные карточки Polaroid с первыми эмоциями команды после финиша.

Фото: Пресс-служба ZELRUN

Результаты

Мужские команды

«Уоровские мушкетёры» — 33.39,68. «ANTAгонисты попутного VTRа» — 33.51,15. «Без перекура» — 34.50,44.

Женские команды

«Багровый Фантомас» — 38.09,09. Furia Girls — 42.34,24. «Бегущие Нефорки» — 44.56,53.

Смешанные команды

«НАСТАРТ!» — 37.58,37. ADIXION PRIME — 38.09,51. «Фанаты Иришки Чики-Пики» — 38.28,40.

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