Ретроэстафета «Юность» собрала в Зеленограде поклонников 80-х годов

2 августа в Москве — самый жаркий день лета. В Зеленограде — ретроэстафета «Юность» команды ZELRUN. Более 250 участников вышли на старт в образах, вдохновлённых 70-80-ми годами: спортивных костюмах, футболках с ретропринтами, ярких лосинах и, конечно, в усах — обязательном элементе мужского дресс-кода.
В числе участников — воспитанницы Джейн Фонда, пионеры, дублёры героев «Полицейской академии», Супер Марио и Бременские музыканты.
В этом году эстафета впервые прошла по новой трассе с крутыми горками и быстрыми спусками. Команды из двух человек преодолевали четыре этапа по 2,8 км, поочерёдно передавая эстафетную палочку. Победителей определили в трёх категориях: среди мужских, женских и смешанных команд.
Организаторы сохранили ретроконцепцию события и в наградах.
Вместо традиционных финишных медалей каждый участник получил памятный вымпел «Юности». Призёрам вместо кубков вручили именные декоративные тарелки, созданные специально для эстафеты, и атмосферные карточки Polaroid с первыми эмоциями команды после финиша.
Фото: Пресс-служба ZELRUN
Результаты
Мужские команды
- «Уоровские мушкетёры» — 33.39,68.
- «ANTAгонисты попутного VTRа» — 33.51,15.
- «Без перекура» — 34.50,44.
Женские команды
- «Багровый Фантомас» — 38.09,09.
- Furia Girls — 42.34,24.
- «Бегущие Нефорки» — 44.56,53.
Смешанные команды
- «НАСТАРТ!» — 37.58,37.
- ADIXION PRIME — 38.09,51.
- «Фанаты Иришки Чики-Пики» — 38.28,40.
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