Соревнования La Strada офф-роуд и TRAIL прошли в Битцевском лесопарке

1 и 2 августа спортивный комплекс «Альфа-Битца» в Битцевском парке стал центром притяжения любителей спорта и активного образа жизни. Более двух тысяч участников вышли на старт внедорожной велогонки La Strada офф-роуд и трейловых забегов TRAIL, чтобы испытать свои силы на живописных лесных маршрутах.

1 августа состоялась велогонка La Strada офф-роуд, маршрут которой проходил по территории Битцевского лесопарка. Участников ждали лесные тропы, естественный рельеф, затяжные подъёмы и спуски, а также участки бездорожья, ставшие настоящим испытанием на выносливость и мастерство. Спортсмены преодолели дистанции 10, 25 и 50 км, соревнуясь на горных и гревел-велосипедах.

В этот же день прошли первые старты TRAIL. Юные участники попробовали свои силы на дистанции 1 км, а взрослые вышли на дистанции 3 и 10 км. На следующий день спортсменов ждали новые испытания: помимо детского забега, состоялись старты на 5, 10 и 20 км. Все маршруты проходили по живописным тропам Битцевского лесопарка с естественными перепадами высот, подъёмами и спусками, позволив участникам в полной мере ощутить особенности трейлового бега.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Благодаря разнообразию дистанций соревнования объединили как опытных спортсменов, так и тех, кто только начинает знакомство с трейлраннингом и велоспортом по пересечённой местности. По итогам соревнований победители и призёры были определены во всех дисциплинах.

В велогонке La Strada офф-роуд на дистанции 25 км среди участников на гревел-велосипедах победителями стали Леонид Сикоров (1:09.44) и Анастасия Костина (1:46.35). В категории MTB лучшие результаты показали Павел Радыванюк (1:00.38) и Екатерина Елисеева (1:24.07).

На дистанции 50 км среди участников на MTB победу одержал Кирилл Серогодский (2:22.40), а в категории гревел-велосипедов сильнейшими стали Егор Занозин (2:50.35) и Вероника Гришакова (3:48.58).

Победителями трейловых забегов стали:

TRAIL 3 км (1 августа) — Виталий Трегубов (00:12.33) и Дарья Ермолаева (00:12.57);

TRAIL 10 км (1 августа) — Олег Балацкий (00:39.39) и Татьяна Фролова (00:51.42);

TRAIL 5 км (2 августа) — Павел Куприянов (00:19.31) и Юлия Конякина (00:21.39);

TRAIL 10 км (2 августа) — Антон Осипов (00:43.37) и Елена Альмашова (00:47.04);

TRAIL 20 км (2 августа) — Владимир Павлов (01:27.47) и Анастасия Архипова (01:38.28).

Все победители и призёры были награждены памятными наградами и призами от организаторов и партнёров мероприятия.

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