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Психолог рассказала, как часто нужно видеться с друзьями

Психолог рассказала, как часто нужно видеться с друзьями
Как часто видеться с друзьями
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Психолог Татьяна Гилева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как часто нужно видеться с друзьями. По её словам, дружба — это сложный процесс, поэтому чётких правил, как он должен быть устроен, нет.

«Есть друзья, которые встречаются раз в несколько месяцев, и этого им достаточно. А некоторые на связи всегда, каждый день — и это тоже хорошо, если каждый делает это с радостью и удовольствием. Поэтому ритм встреч может быть очень разным. Но важно, чтобы каждый был с ним согласен. А если не согласен, это вовсе не значит, что дружбе конец, но этой паре друзей нужно будет как-то научиться договариваться», — объяснила эксперт.

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Для поддержания глубокой дружбы необходима определённая регулярность. Имеется в виду «социальная рутина» — повторяющиеся контакты, которые создают ощущение стабильности связи. Если встречи происходят реже одного раза в несколько месяцев, связи начинают ослабевать, даже если каждая из них очень тёплая.

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