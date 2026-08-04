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Кросс ко дню физкультурника пройдёт в Новосибирске 9 августа

Кросс ко дню физкультурника пройдёт в Новосибирске 9 августа
Кросс ко дню физкультурника
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Кросс ко дню физкультурника пройдёт в Новосибирске 9 августа. Локация — стадион «Красное знамя». К участию приглашаются все желающие.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в стратах на 6 км, 12 км и 21 км.

Расписание

  • 08:00-10:15 — выдача номеров дистанций 6 км, 12 км, 21 км отдалённых районов Новосибирска, области и иногородних участников (остальные спортсмены должны получить номера накануне)
  • 08:00-10:15 – выдача чипов
  • 10:00 – старт забегов на дистанцию 21 км
  • 10:15 – старт забегов на дистанцию 12 км
  • 10:30 – старт забегов на дистанцию 6 км

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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