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Косметолог рассказала, может ли дождь навредить коже

Косметолог рассказала, может ли дождь навредить коже
Может ли дождь навредить коже
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Косметолог Лилия Хазиева рассказала в беседе с «Чемпионатом», может ли дождь навредить коже.

«Иногда да, но чаще виновата не вода сама по себе, а её компоненты и условия на улице. В городах капли дождя нередко содержат частицы пыли и выхлопов, микрочастицы с дорог, следы металлов и раздражающие соединения. При регулярном контакте это способно усиливать реактивность кожи: провоцировать покраснение, зуд, чувство жжения, а у склонных — обострять купероз (расширение мелких капилляров) и дерматиты (воспалительные заболевания кожи)», — говорит эксперт.

Второй фактор — погода. Длительное намокание кожи в сочетании с ветром и прохладой повреждает защитный липидный барьер. В результате появляются стянутость, сухость, шелушение и эффект «обветренности».

После дождя следует аккуратно промокнуть кожу (не тереть), при возможности умыться мягким очищающим средством, затем нанести увлажняющий и барьерный уход. Днём — обязательно использовать SPF, даже при пасмурном небе.

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