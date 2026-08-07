Психолог рассказал, как успокоиться в пробке

Стоять в пробке — испытание для нервов. Психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru рассказал, как превратить это время в сеанс психологической разгрузки. Эксперт перечислил несколько простых, но эффективных техник.

Первым делом он советует нормализовать дыхание: медленный вдох на четыре счёта, задержка на две секунды и плавный выдох на шесть счётов. Это помогает переключиться с паники на контроль. Если машина стоит, можно даже закрыть глаза на пару минут.

Следующий приём — прогрессивное мышечное расслабление. Напрягать и расслаблять мышцы нужно по частям — от пальцев ног до макушки. По словам Кичаева, к моменту, когда вы доберётесь до лица, тело станет заметно спокойнее.

Переключить эмоции поможет музыка. Любимые хиты вызывают выброс эндорфинов, а пение в голос работает как антистресс. Также психолог рекомендует использовать пробку как время для размышлений: обдумать планы, придумать идею или вспомнить приятные моменты дня.

Снять телесные зажимы помогут микроразминки прямо в кресле — круговые движения плечами и наклоны головы. А чтобы отвлечься от негатива, эксперт советует слушать подкасты, аудиокниги или даже считать встречные машины определённого цвета.

«Пробки — это временное явление. Они могут быть раздражающими, но не обязательно стрессовыми. Пусть каждая пробка станет маленьким приключением, а не испытанием для нервов», — подытожил Кичаев.

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