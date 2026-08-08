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Эксперт рассказал, как долго могут выпадать волосы после стресса

Эксперт рассказал, как долго могут выпадать волосы после стресса
Как долго могут выпадать волосы после стресса
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Если после стресса или болезни волосы начали интенсивно выпадать, скорее всего, речь идёт о телогеновом выпадении. Врач-дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор волос» Эдуард Бучаров в беседе с «Чемпионатом» рассказал, почему это происходит и как долго может длиться проблема.

Эксперт пояснил, что волосы проходят три фазы: анаген (рост), катаген (регрессия) и телоген (отдых), который завершается выпадением. В норме в фазе отдыха находятся 10–15% волос, поэтому обновление происходит незаметно. Когда в телоген переходит 25–30% волос, человек замечает усиленное выпадение, а при тяжёлой форме — до 50–60%. Причинами такого сбоя могут быть стресс, дефицит витаминов, гормональные изменения, анемия, инфекции или приём некоторых препаратов.

Хорошая новость в том, что телогеновое выпадение обратимо — фолликулы не погибают, в отличие от андрогенетической алопеции. Однако процесс восстановления занимает много времени, и далеко не всегда проблема уходит сама собой. В острых случаях выпадение длится 3–6 месяцев. Если же причина не устранена, процесс затягивается более чем на полгода и переходит в хроническую диффузную алопецию, которая может продолжаться годами, приводя к значительному поредению волос.

Бучаров предупреждает, что телогеновое выпадение инертно. Оно начинается через несколько недель или даже месяцев после воздействия триггера и так же медленно останавливается после устранения причины. Поэтому откладывать визит к врачу не стоит.

Специалист подчёркивает, что проблема обратима, но важно не затягивать с лечением, иначе можно потерять слишком много волос, а ждать их восстановления придётся долгие месяцы.

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