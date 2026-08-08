Сомнолог объяснил, зависит ли качество сна от расположения кровати

Многие уверены, что качество сна зависит от того, как расположена кровать в комнате. Но врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с NEWS.ru заявил, что это не более чем миф. По его словам, гораздо важнее другое — спать в полной темноте.

Расположение кровати в комнате не влияет на качественный сон. Кудинов подчеркнул, что главное правило здорового сна — чёткое разделение режима: в темноте организм вырабатывает мелатонин, а при свете, даже искусственном, этот процесс нарушается.

Так что тем, кто хочет высыпаться, стоит обратить внимание не на перестановку мебели, а на качественные шторы, блокирующие свет.

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