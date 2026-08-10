Тяга к сладкому может быть признаком депрессии

Непреодолимая тяга к сладкому может сигнализировать о депрессии, эмоциональном выгорании или тревожном расстройстве. Как рассказала психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем», в таких состояниях мозг использует сахар как быстрый «костыль» для получения дофамина и подавления дискомфорта.

«Сахар — это быстрый дофамин и резкий скачок глюкозы. Мозг быстро учится использовать этот «костыль». Но через 30 минут уровень сахара падает, тревога возвращается с удвоенной силой — формируется замкнутый круг», — объяснила Миллер.

Психолог отметила, что патология начинается там, где теряется контроль: человек съедает коробку конфет вместо одной, испытывает стыд, прячет фантики, замещает едой сон или общение. При этом при депрессии вкус пищи ощущается приглушённо, поэтому хочется всё более интенсивных вкусов.

Миллер советует в момент тяги задать себе вопрос: «Я голоден или мне страшно, одиноко, грустно?» Если ответ — второе, человеку нужна не глюкоза, а помощь психотерапевта. Жёсткие диеты, по словам эксперта, лишь усугубят психический голод.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.